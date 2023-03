Ragazzini armati, interviene la polizia penitenziaria e li fa arrestare

La Polizia Penitenziaria in servizio nell’auto-montata di servizio all’esterno della Casa circondariale di Poggioreale, mercoledì pomeriggio, è stata fondamentale per l’arresto di cinque minorenni che erano stati fermati da un’auto civetta della Polizia di Stato a bordo di un pullman.

“I nostri colleghi di servizio nel controllo esterno del carcere”, spiega Donato Capece segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, “si sono accorti che c’era qualcosa che non andava nell’incrocio che interseca via Nuova Poggioreale con via Giovanni Porzio, ed infatti i poliziotti in borghese avevano fermato cinque minorenni che, con fare sospetto e travisati, si accingevano a scappare da non si sa bene quale situazione pericolosa. Ebbene, sono intervenuti a supporto dei componenti l’auto della Polstato i poliziotti penitenziari ed è stato accertato che alcuni dei giovani possedevano armi da taglio, con lame dai 18 ai 30 centimetri”.

I giovani sono poi stati condotti in Questura per l’identificazione e gli adempimenti conseguenti, ma grazie anche al contributo dei poliziotti penitenziari non vi sono stati ulteriori problemi di sicurezza e di incolumità per alcuno.

“Il Sappe esprime il suo apprezzamento per l’operato degli Agenti di Polizia Penitenziaria di servizio ed auspico che venga loro riconosciuta una ricompensa per il loro importate intervento”, conclude Capece.