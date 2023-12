Rapinano un uomo, lui li riconosce in due diverse occasioni a fa arrestare

Martedì sera la polizia, durante un servizio di controllo del territorio, a seguito di una chiamata al 113 è intervenuta nei pressi di via Genova per una rapina in strada.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati da un uomo che, indicando un altra persona l'ha descritta come suo aggressore. Insieme ad altri due lo aveva colpito alle spalle per rubargli lo smartphone. L'accusato di rapina è stato bloccato e arrestato: di nazionalità marocchina, ha 38 anni.

Ieri poi la vittima, nel transitare lungo la galleria commerciale di piazza Garibaldi, ha avvicinato degli agenti della polfer indicando un altro dei suoi tre aggressori. Gli operatori, con non poche difficoltà, hanno raggiunto e bloccato quello che si è rivelato essere un 24enne marocchino con precedenti di polizia.