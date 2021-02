"Colpo" al supermercato: tentano di rubare creme e gel sanificante

I carabinieri della stazione di Arpino di Casoria hanno arrestato per concorso in furto aggravato due giovani di 35 e 26 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Zaino in spalla, avevano varcato le barriere delle casse di un supermercato di via Padula per derubare l'esercizio commerciale.

Il titolare dell’attività, già insospettito per il loro comportamento sospetto tra le corsie, ha quindi allertato i carabinieri prima che potessero allontanarsi. Quando sono stati fermati, nelle due sacche sono saltate fuori 24 confezioni di crema per le mani, 57 confezioni di gel sanificante per le mani e oltre 300 euro in alimenti di vario genere.

In manette, sono finiti ai domiciliari e sono ora in attesa dell’udienza di convalida. La merce è stata restituita.