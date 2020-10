Furti seriali di scooter, i carabinieri arrestano due persone

Stamattina i carabinieri di Piano di Sorrento hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per due uomini, entrambi di Torre Annunziata, in quanto ritenuti gravemente indiziati di aver commesso due furti aggravati di scooter, uno a Piano di Sorrento il 2 settembre e l'altro a Meta l'8 settembre.

Entrambi erano già ai domiciliari per un altro furto di scooter, questo commesso sempre a settembre a Pompei (presso il Centro Commerciale la grossa "Cartiera"), per il quale erano stati arrestati in fragranza di reato.

Le indagini hanno consentito di ricostruire - secondo gli inquirenti - "la dinamica dei due furti e di accertare la responsabilità dei due indagati".