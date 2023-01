Fratelli e ladri di biciclette elettriche: colti in flagrante e arrestati

Hanno provato ad impossessarsi di una bici elettrica, ma sono stati scoperti ed arrestati dai carabinieri di Pozzuoli.

È la vicenda che ha visto protagonisti due fratelli di 39 e 35 anni entrambi già noti alle forze dell’ordine, uno residente a Ponticelli e l'altro a Bagnoli.

I militari li avevano notati in via Artiaco, mentre rubavano una bicicletta elettrica lì parcheggiata. Bloccati e perquisiti, avevano con loro e nella loro vettura diversi strumenti verosimilmente utilizzati per rubare e scassinare.

L’E-bike è stata restituita al legittimo proprietario mentre gli arrestati sono in attesa di processo.