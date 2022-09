"Sono ladri d'auto", extracomunitari circondati dalla folla: arrestati dai carabinieri

Avevano provato a rubare un’auto parcheggiata in strada nei pressi di piazza de Nicola, ma senza riuscire ad avviarla. Così hanno raccolto il possibile all'interno - documenti ed effetti personali - e hanno provato a svignarsela. Il loro tentativo è stato però ripreso da una telecamera di sorveglianza, un dettaglio che dopo qualche ora si rivelerà fondamentale.

Poco meno di due ore dopo due extracomunitari sono stati aggrediti dai proprietari di alcune auto perché (pare) trovati a tentarne il furto. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti e hanno messo in manette un incensurato 22enne e un 30enne già noto alle forze dell’ordine, entrambi di origini marocchine.

La loro descrizione coincideva con quella dei due uomini ripresi dalla telecamera in piazza de Nicola: i due sono stati arrestati per concorso in furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Addosso avevano infatti attrezzi per lo scasso e ancora tutta la refurtiva. Saranno giudicati con rito direttissimo.