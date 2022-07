Estorsioni e armi, in manette due giovanissimi a Torre Annunziata: erano già noti alle forze dell'ordine

Arresti importanti per i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e della locale stazione che hanno assicurato alla giustizia due ragazzi di 22 e 18 anni, giovanissimi ma già noti alle forze dell’ordine.

Il 22enne dovrà rispondere di tentata estorsione aggravata. Aveva rubato un Honda Sh a un 20enne del posto e per la restituzione al legittimo proprietario pretendeva del denaro. Non un semplice furto ma una rapina con tanto di pistola (forse replica) avvenuta qualche giorno prima. Accordo fatto e appuntamento a casa della vittima. Peccato per il 22enne però che durante l’incontro passasse sotto l’appartamento proprio una gazzella dei carabinieri. Le urla sono arrivate fino all’esterno (probabilmente qualcosa era andato storto o la cifra pattuita era aumentata), ed i militari hanno raggiunto l’abitazione e messo in manette l'estorsore. Adesso è in carcere a Poggioreale in attesa di giudizio.

Il 18enne invece dovrà rispondere di detenzione illegale di armi e munizioni. I militari nella sua abitazione hanno trovato e sequestrato una pistola semiautomatica Beretta calibro 6,35 sulla quale sono in corso accertamenti per verificarne l'eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti. L’arma era pronta all’uso: colpo in canna e caricatore con altri tre proiettili al suo interno.

L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio.