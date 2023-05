Si "fingono" pescatori per recuperare la droga: nei guai due minorenni

Hanno 16 e 17 anni e, quando i Carabinieri con il personale dell’ufficio circondariale marittimo li hanno visti, si pensava stessero pescando ma, in realtà, non era così o meglio l’obiettivo dei 2 non era trovare frutti di mare e orate. A Procida nella località Punta Faro i militari della locale stazione stanno effettuando un servizio di controllo del territorio.

Da lontano due giovani che si sporgono sulla banchina come a prendere qualcosa. Chi li vede si preoccupa - quei due ragazzini potrebbero cadere - e si decide di avvicinarsi. I minori, che sono del posto e incensurati, alla vista dei Carabinieri vanno nel panico: tra le mani qualcosa. I due avevano appena recuperato in mare una busta con all’interno 4 tavolette di hashish per un peso complessivo di 400 grammi.

Gli accertamenti dei Carabinieri - gli smartphone dei giovani sono stati sequestrati - hanno permesso di accertare come i due sapessero di quella busta in mare e del suo contenuto. I minorenni sono stati denunciati per detenzione di droga a fini di spaccio e consegnati ai rispettivi genitori. Indagini in corso