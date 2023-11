Furto aggravato in concorso. Questa l'ipotesi di reato per due persone arrestate dalla polizia di Castellammare di Stabia, una finita in carcere e l'altra ai domiciliari.

I due indagati si sarebbero impossessati di uno scooter regolarmente parcheggiato in via Traversa Cantieri Mercantili di Castellammare di Stabia per poi allontanarsi dalla zona, raggiungendo Napoli. Lì sono stati controllati da una pattuglia della municipale che li ha scoperti in sella al motociclo appena rubato.

La visione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza sul luogo del furto, la comparazione dei rilievi fotodattiloscopici effettuati presso il Gips di Napoli, il raffronto tra i frames e i riscontri ottenuti dalla denuncia della persona offesa, oltre il controllo avvenuto a Napoli, sono elementi che - scrive la Procura di Torre Annunziata che si sta occupando del caso - "confermano il grave quadro indiziario nei confronti dei due arrestati".

Sulla base di queste risultanze investigative il Gip ha applicato nei confronti di uno degli indagati la misura della custodia cautelare in carcere e nei confronti dell'altro quella degli arresti domiciliari. Il primo è stato condotto presso la casa circondariale di Poggioreale.