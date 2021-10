Doppio colpo nei panifici della zona: in due finiscono in manette

Nella serata di ieri agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in viale Colli Aminei per una segnalazione di un furto ai danni di un panificio. Due persone, di 31 e 33 anni, sono finite in manette.

Gli agenti, giunti sul posto, avevano visto i due uomini che, usciti dall’esercizio commerciale, si erano allontanati velocemente a bordo di un’auto. La polizia li ha seguiti e bloccati con non poche difficoltà.

È emerso che i due, dopo aver scassinato la serranda, si erano introdotti all’interno dell’attività ed avevano asportato parte dell’incasso. Alcuni minuti prima avevano tantato di forzare la serranda di un'altra panetteria in via Miano. In entrambi i casi i due sono stati riconosciuti attraverso le registrazioni delle telecamere di sorveglianza.

M.D.A. e V.F., di 31 e 33 anni ed entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto aggravato, tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre al 33enne sono state contestate tre violazioni del codice della strada per guida con patente revocata, mancata copertura assicurativa e mancata esibizione dei documenti di circolazione. Sequestrato il veicolo.