Avrebbero sparato all'auto di un loro conoscente (con lui a bordo): arrestati due fratelli

Due fratelli, stamattina a Massa di Somma, sono stati arrestati e condotti in carcere dai carabinieri. L'accusa per loro è di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo.

Gli arrestati, secondo gli inquirenti, sarebbero le persone che ai primi di questo mese hanno esploso, con una pistola, un colpo d'arma da fuoco all'indirizzo di un'auto, questo nei pressi di un complesso di edilizia popolare proprio a Massa di Somma. Gli autori del raid si sono poi dati alla fuga in scooter. La persona nella vettura, rimasta fortunatamente incolume, è di conoscenza dei due fratelli arrestati.

A chiedere aiuto alle forze dell'ordine è stata proprio la vittima, scappata dopo l'esplosione del colpo temendo per la propria vita.

Le attività investigative, coordinate della procura di Nola, sono state condotte dai carabinieri di Torre del Greco e di quelli di San Sebastiano al Vesuvio, e hanno consentito di raccogliere "gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati - spiegano gli inquirenti - grazie anche alle testimonianze fornite dai familiari della vittima".