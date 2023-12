Figli di camorra in discoteca: arrestati quattro violenti per un'aggressione con coltelli e mazze

Stamane la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei riguardi quattro persone accusate di tentato omicidio e lesioni aggravate in concorso: si tratta di Gianluca Forte, Antonio Nobile, Domenico Di Micco, in carcere, e di Luigi Forte per il quale sono scattati gli arresti domiciliari.

La brutale aggressione a Pozzuoli

L'ordinanza cautelare è stata disposta alla fine di indagini condotte dalla squadra mobile e dai commissariati di Pozzuoli ed Afragola dopo una brutale aggressione consumatasi all’esterno di una discoteca di Pozzuoli, in via Campana, all'alba del 19 novembre scorso.

In quell’occasione – secondo gli inquirenti – gli indagati al termine di una lite per futili motivi avrebbero picchiato due giovani. Uno con calci e pugni e una mazza da baseball, l'altro anche con una coltellata all'addome. Una ferita grave, che l'aveva ridotto in pericolo di vita e fatto sottoporre ad un delicato intervento chirurgico all'ospedale di Pozzuoli.

Chi sono gli arrestati

Luigi e Gianluca Forte sono figli di Giovanni Forte, attualmente detenuto per reati associativi di stampo camorristico, in quanto ritenuto contiguo ai Moccia, clan di Afragola.

Antonio è figlio di Raffaele Nobile, anch'egli attualmente detenuto per reati associativi di stampo camorristico in quanto ritenuto appartenente ai Moccia.