Spaccio a Torre Annunziata, lui e lei pedinati e arrestati a Latina

L'uomo deve scontare una condanna a 6 anni e 6 mesi. Arrestata anche la compagna per gli stessi reati commessi a Torre AnnunziataDopo un lungo pedinamento è stato rintracciato e arrestato a Latina un 44enne di Torre Annunziata, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e reati fallimentari. A riportare la notizia è LatinaToday.it. L'uomo è stato arrestato per reati commessi, proprio a Torre Annunziata, tra il 2017 e il 2019, per i quali è stato condannato a scontare una pena di 6 anni e 6 mesi di carcere.

Manette ai polsi anche per la compagna dell'uomo, una 54enne anche lei di Torre Annunziata per gli stessi reati di detenzione e spaccio di stupefacenti. La donna dovrà scontare una pena residua di 5 anni e 8 mesi.