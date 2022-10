Retata a Caivano, tre arresti: di chi si tratta

Tre persone sono state arrestate in meno di 12 ore a Caivano, due delle quali al Parco Verde.

Per droga è finito in manette V.M., 45enne di Caivano già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali. I carabinieri della locale stazione lo hanno sorpreso nell’isolato C3/2 del parco mentre cedeva ad un cliente una dose di coca in cambio di denaro. Ha provato a sfuggire all’arresto ma i militari sono stati più veloci: addosso aveva 31 dosi di cocaina, 62 di eroina e 30 euro in contante ritenuto provento illecito. Si trova adesso in carcere.

Secondo arresto al Parco Verde, sempre per spaccio. I militari della sezione radiomobile hanno bloccato F.C., 21enne del posto già noto alle forze dell’ordine, mentre nell’androne dell’isolato A5/7 spacciava eroina. Alla vista dei militari ha gettato via un bussolotto contenente otto dosi, e nella sua abitazione conservava 194 grammi di hashish diviso in due panetti. Ha fatto anche resistenza all'arresto ferendo uno dei militari. Anche lui è stato condotto in carcere a Poggioreale.

Infine A.F., 43enne di San Tammaro in provincia di Caserta. è stato trovato in strada a Caivano mentre si sarebbe dovuto trovare ai domiciliari nel suo comune. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caivano lo hanno controllato e arrestato per evasione. Si trova di nuovo ai domiciliari, in attesa di giudizio.