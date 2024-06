Fuga di coppia con droga e mazza da baseball in auto: arrivano i carabinieri

I carabinieri a Ponticelli hanno ieri provato a fermare un'auto in via Luigi Crisconio, la quale alla loro vista dopo aver inizialmente rallentato è poi fuggita.

L’inseguimento è durato per diverse centinaia di metri, fino a via Carlo Miranda, dove i militari sono riusciti a fermare il veicolo: nell’abitacolo c'erano un uomo e una donna, all'apparenza tranquilli nonostante quanto stesse accadendo.

Nel cofano della vettura c'era di tutto: sotto la ruota di scorta c'erano 57 panetti di hashish per quasi 3 chili di stupefacente avvolti in plastica nera, oltre che una mazza da baseball.

In manette è finito L.R., 26enne di Ponticelli, mentre è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale la donna che era con lui in auto, coetanea.