La scoperta in un garage del centro: più di due tonnellate di sigarette di contrabbando

La scoperta dei carabinieri è avvenuta alle spalle dell’Orto Botanico e del Real Albergo dei Poveri, in una strada stretta che fa da confine tra il cuore cittadino e la collina di Capodimonte, al civico 73 di via della Veterinaria. Quello che si immaginava fosse un garage era caratterizzato da spostamenti invece di materiale che hanno insospettito i militari.

I carabinieri hanno spalancato quindi uno dei pesanti battenti del cancello trovando all'interno un solo veicolo, fermo e carico. E poi scatoloni, file e colonne di scatoloni di cartone. Contenevano sigarette di contrabbando.

G.N. e R.D.S., di 36 e 43 anni, colti di sorpresa non hanno neanche tentato la fuga e sono finiti in manette: entrambi già noti alle forze dell'ordine sono ora in carcere a Poggioreale per contrabbando. Le sigarette conteggiate dai militari erano tantissime: 242 scatole per 2 tonnellate e 320 chili di tabacchi lavorati esteri, ben 115mila pacchetti.