Orrore a scuola: urinano sul compagno di classe disabile e lo filmano

Bullismo e violenze ai danni di un ragazzino portatore di handicap. È l'ennesima, terribile storia, che ha dei ragazzini per vittime e carnefici.

L'orrore questa volta ha avuto luogo a Sant'Antimo. Per la vicenda sono indagati tre ragazzi, uno dei quali minorenne all'epoca dei fatti. Sono ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro e a vario titolo, di atti persecutori e violenza sessuale di gruppo in danno di un minore, con l'aggravante di aver agito approfittando della debolezza psichica e del ritardo cognitivo della vittima. Si trovano adesso in carcere.

Compagni di scuola aguzzini

L'attività di indagine ha permesso di raccogliere elementi nei riguardi dei tre indagati, compagni di scuola della vittima. I fatti sarebbero avvenuti lo scorso marzo ed emersi solo in seguito al successivo intervento della madre della vittima, che ha denunciato tutto ai carabinieri. I bulli avrebbero, con ripetute aggressioni fisiche, violenze verbali, ingiurie, offese, insulti ed atti denigratori (sputi, palpazioni genitali, gli avrebbero anche urinando addosso), causato nella vittima un grave stato di ansia e paura.

Alcuni episodi sarebbero stati anche ripresi con degli smartphone.