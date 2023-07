Erano il terrore di pendolari e turisti: stanata banda di borseggiatori

Ieri pomeriggio la Polizia ferroviaria ha tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato due napoletani, di 56 e 62 anni e denunciato un terzo soggetto, sempre partenopeo di 47 anni, tutti pluripregiudicati per reati contro il patrimonio. I poliziotti in borghese, all’interno della stazione Metropolitana di Napoli Piazza Garibaldi, confondendosi tra la folla di pendolari e turisti in attesa dei treni in partenza per Piscinola, hanno notato subito tre uomini che, con fare sospetto, si aggiravano scrutando persone e bagagli.

I tre, approfittando della calca per salire a bordo treno e della distrazione dei passeggeri, hanno accerchiato una signora anziana che aveva al seguito un trolley e, con il pretesto di volerla aiutare, l’hanno distratta mentre uno di loro di spalle le ha sfilato il portafogli dalla borsa. Immediatamente gli operatori sono intervenuti bloccandone due, mentre il terzo è riuscito a scappare.

Il portafogli è stato subito riconsegnato alla legittima proprietaria, che ha sporto la rituale querela. I due arrestati, su disposizione del PM di turno, sono stati associati presso le camere di attesa della locale Questura in attesa del rito direttissimo conclusosi con l’applicazione degli arresti domiciliari per entrambi.