Finto nipote, indagati per 25 truffe: organizzazione criminale in manette

All'alba di oggi i carabinieri della Compagnia di Napoli Centro hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di 5 persone, una delle quali è attualmente ricercata.

Gli arrestati - spiegano i carabinieri - sono ritenuti "gravemente indiziati" del reato di associazione per delinquere finalizzata alle truffe in danno di anziani.

L’indagine dei carabinieri della Napoli Centro coordinati dalla Procura partenopea ha permesso di accertare l’esistenza di un gruppo criminale operante da maggio 2020 fino all’estate del 2021- dedicato alle truffe ai danni di anziani con la tecnica del “finto nipote”.

I militari hanno potuto documentare la realizzazione di 25 episodi di truffa (5 tentati e 20 consumati) nei territori delle province di Napoli, Caserta, Salerno e Latina da parte degli indagati, che avrebbero ricoperto specifici ruoli e compiti all’interno dell’associazione.

Durante le indagini preliminari è stata individuata una base logistica adibita anche a “centrale telefonica” nel centro storico di Napoli da dove gli indagati contattavano le anziane vittime fornendo poi tutte le indicazioni ai finti corrieri per la consumazione del reato.

Arrestate nel corso delle indagini altre 5 persone colte in flagrante. Sono inoltre stati sequestrati 11mila euro in contanti e preziosi vari, provento delle truffe, oggetti poi restituiti alle anziane vittime.

Il video dei truffatori

Le forze dell'ordine hanno pubblicato anche un filmato in cui vengono ritratti i malviventi. Nei primi secondi è possibile vedere una fase di pianificazione di una truffa nell'appartamento considerato la “centrale operativa” del gruppo, poi da 7" a 16" nella “centrale operativa” inquadrata più da lontano uno dei tre uomini presenti (l’ultimo a destra) parla al cellulare con chi poi consegnerà il pacco alla vittima. Da 16" a 21" il finto corriere chiede indicazioni ad un pedone per raggiungere l’obiettivo.

Da 21" a 32" un'altra scena dall’appartamento utilizzato come centro operativo, poi da 32" a 39" due scene in cui è ripreso il finto corriere, che a tracolla porta una borsa che richiama quelle utilizzate dai portalettere. Ancora: da 39” a 1’20” viene conteggiato il denaro ottenuto dalle truffe e avviene la spartizione degli introiti. L’uomo ripreso impugna decine di banconote da 100 e 50 euro. Infine a 1'20" durante la spartizione uno degli indagati (l’uomo ritenuto a capo dell’organizzazione) accenna un saluto e un bacio.