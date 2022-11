Agguato ad Acerra, quattro misure cautelari: hanno tutti 19 anni

Sarebbero stati loro, poco più di un anno fa, ad affiancare un'auto esplodendo un colpo di fucile e ferendo al braccio destro uno degli occupanti. Questa mattina agenti del Commissariato di Acerra hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal gip del Tribunale di Nola su richiesta della Procura nolana, nei confronti di quattro 19enni, gravemente indiziati di ricettazione e porto e detenzione di arma alterata (fucile a canne mozze), e uno di loro anche per tentato omicidio. Tre dei quattro destinatari dell'ordinanza sono già detenuti per altri procedimenti e per i reati di tentato omicidio e porto e detenzione di armi.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, la notte del 5 novembre 2021 ad Acerra quattro persone a bordo di un’autovettura avevano affiancato un’altra auto con cinque occupanti e una di esse aveva esploso all’indirizzo di questi ultimi un colpo d’arma da fuoco, con un fucile a canne mozze, ferendo al braccio destro uno degli occupanti.

I poliziotti, dopo poche ore, avevano trovato l’arma utilizzata nei pressi di un ex istituto scolastico in stato di abbandono nel rione Madonnelle, accertando che la stessa era provento di furto. Le indagini hanno permesso di raccogliere quelli che gli inquirenti hanno definito "gravi indizi di colpevolezza" a carico dei quattro destinatari dell'ordinanza.