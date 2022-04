Accoltellato e preso a colpi di cric per gelosia: 20enne e 19enne in manette

Secondo gli inquirenti sono loro ad aver accoltellato, lo scorso 1 febbraio a Casavatore, un ragazzo. Due giovani di 19 e 20 anni sono oggi stati messi in manette dagli agenti del commissariato di Afragola, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della procura aversana.

I due arrestati sono indiziati del reato di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi.

A causa di una vicenda di gelosia, i due avrebbero aggredito un giovane nella sua abitazione, ferendolo con 6 coltellate e 3 colpi di cric per auto.

La vittima ha riportato ferite al volto, alla testa e al torace, quindi trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli dove i medici del pronto soccorso sono riusciti a scongiurarne la morte.

Le indagini hanno consentito di individuare il movente del tentato omicidio nella gelosia che uno dei due indagati nutriva a causa dell'interesse della propria fidanzata manifestato nei confronti della vittima.