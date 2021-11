Prende un'anziana di mira e fa di tutto per truffarla: arrestata 44enne

È "gravemente indiziata" del reato di truffa aggravata ai danni di una persona anziana. C.P., 44enne originaria di Napoli, è stata oggi sottoposta agli arresti domiciliari dai carabinieri della compagnia di Sorrento, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Gip di Torre Annunziata su richiesta della procura oplontina.

La truffa

I fatti risalgono allo scorso settembre quando l'indagata, in concorso con un altro soggetto da identificare, secondo gli inquirenti avrebbe raggirato una 83enne di Sorrento per farsi consegnare soldi e preziosi.

In particolare, la vittima veniva indotta a credere di dover consegnare 4mila e 700 euro per non far perdere al nipote un anticipo già corrisposto. Con una telefonata, i truffatori si sarebbero poi finti il nipote dell'anziana e avrebbero confermato la necessità del pagamento.

Infine, la vicenda si è poi conclusa con la tecnica del "finto corriere", presentatosi a casa della vittima per farsi consegnare da quest'ultima la somma di 500 euro e i monili in oro.

Le indagini

Attraverso la ricostruzione investigativa fatta dai carabinieri, consistita principalmente nella raccolta di testimonianze, nella visione di filmati acquisiti dai sistemi di videosorveglianza sia pubblici che privati, nonché nell'analisi dei tabulati telefonici, sono emersi elementi ritenuti utili all'identificazione dell'arrestata e alla individuazione dei relativi spostamenti e contatti.