Omicidio Maimone, la sorella del presunto killer pubblica un video e finisce in carcere

Agli arresti domiciliari, viola il divieto di comunicazione pubblicando un video su Tiktok nel quale canta in playback una canzone rap sulla mafia. Finisce così in carcere Giuseppina Valda, sorella di Francesco Pio Valda, 20enne presunto autore dell'omicidio di Francesco Pio Maimone, 18enne ucciso nella notte tra il 19 e 20 marzo 2023 da un colpo di pistola sul lungomare a Napoli durante una lite alla quale era estraneo.

I poliziotti della Squadra mobile di Napoli e del Commissariato San Giovanni Barra hanno eseguito nei confronti della ragazza un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere che sostituisce la misura degli arresti domiciliari, in precedenza prevista in riferimento al concorso nella detenzione dell’arma da fuoco utilizzata in occasione dell’omicidio di Maimone. La ragazza ha violato il divieto di comunicazione con persone diverse da quelle coabitanti pubblicando il video sul social network inneggiante alla mafia.

Il processo per l'omicidio di Francesco pio Maimone

"Chiediamo giustizia per nostro figlio, non vendetta". erano state le parole del papà di Francesco Pio Maimone pochi giorni fa, all'avvio del processo. "Per noi questo è un giorno di grande dolore - aveva spiegato Antonio Maimone - dal giorno della tragedia per noi c'è pace. Siamo distrutti e addolorati ma ci affidiamo alla giustizia". Alla sbarra Francesco Pio Valda, il 20enne ritenuto legato ad ambienti camorristici accusato dell'omicidio e un gruppo di parenti (tra cui la sorella portata oggi in carcere e la nonna) e di amici che l'avrebbero aiutato a sottrarsi alle sue responsabilità.

Nella veste di persone offese figurano la famiglia di Francesco Pio (padre, madre e tre fratelli), difesa dall'avvocato Sergio Pisani, la Fondazione Politiche integrate per la Sicurezza della Regione Campania, e il Comune di Napoli costituitosi parte civile su proposta dell'assessora Emanuela Ferrante. "La morte del giovane pizzaiolo - questa la nota di Palazzo San Giacomo all'annuncio della decisione - è stata un duro colpo per tutta la società civile e per l'intera città che si è mobilitata affinché tragedie simili non accadano mai più e che sia posto un freno alla diffusione della violenza e all'uso delle armi tra i giovani che ha spezzato le vite di tanti figli innocenti della città".

La vicenda

Il giovane aspirante pizzaiolo era estraneo a qualsiasi logica criminale, e venne assassinato per errore. Secondo la ricostruzione degli inquirenti il 20enne Francesco Pio Valda iniziò poco distante a sparare ad altezza d'uomo al culmine di una lite scoppiata per un pestone ricevuto sul suo paio di scarpe griffate.

Insieme a Valda sono imputate altre sette persone. Ognuno di questi, secondo la Squadra Mobile e la Procura di Napoli, avrebbe avuto un ruolo quella tragica notte e nei giorni successivi nel proteggere e favorire il presunto assassino.