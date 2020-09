Soldi falsi nel reggiseno, fermata mentre faceva shopping

Entrava in vari negozi, scrutava cosa c'era all'interno, alla fine non comprava nulla. È il comportamento di una 36enne che, a Quarto, ha finito per insospettire i carabinieri della locale tenenza.

La donna, già nota alle forze dell'ordine, è stata quindi fermata dai militari che l'avevano notata. La sorpresa era nel suo reggiseno: la 36enne nascondeva infatti lì, nell'imbottitura, ben 900 euro in 9 banconote da 100 euro falsi.

Arrestata, è stata sottoposta ai domiciliari i attesa di giudizio.