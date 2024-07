Una donna di 52 anni è stata ieri arrestata da un carabiniere non in servizio per uno scippo.

L'episodio in via Speranzella, nei Quartieri Spagnoli. La dipendente di una pizzeria del posto ha iniziato a urlare, rivolta a una donna in fuga che le aveva appena strappato lo smartphone di mano.

Mentre molti passanti rimanevano a guardare, un vicebrigadiere della stazione di Varcaturo, libero dal servizio e a cena con la famiglia, ha sentito le grida e ha inseguito la fuggitiva.

Dopo una corsa di circa cento metri, il militare ha bloccato la 52enne R.E., questa con ancora in mano il cellulare rubato. Con l’aiuto di una pattuglia della Pmz Centro la donna è stata successivamente arrestata per furto con strappo.

Lo smartphone è stato restituito alla vittima.