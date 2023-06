In manette una 51enne: per lei quasi 8 anni di carcere

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra hanno arrestato presso la sua abitazione A.E, 51enne napoletana, in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso il 20 giugno dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara - Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena residua di 7 anni, 11 mesi e 15 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio, commessi a Roccasecca, Nocera Superiore e Spoltore tra il 2014 e il 2019.