Prostituzione, 34enne arrestata per tratta di persone e riduzione in schiavitù

Una 34enne di origini nigeriane, già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata nel corso dei controlli operati dai carabinieri nella zona di piazza Garibaldi.

Si trovava in via Sopramuro quando i militari l'hanno identificata: è stata immediatamente messa in manette per un provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti dal tribunale di Cagliari, La donna è era stata condannata per tratta di persone e riduzione in schiavitù: deve scontare la pena di 5 anni e 9 mesi di reclusione.

I controlli

Le operazioni in zona sono state svolte dai carabinieri della compagnia Stella insieme al reggimento Campania e a quelli dei reparti speciali.

Contestualmente è stato denunciato un 47enne di origini pakistane, titolare di un minimarket di via d’Aragona. Per diverse violazioni è stato infine sanzionato per 40mila euro e l’attività è stata sospesa. Il personale dell’Asl ha sequestrato 105 chili di alimenti privi di tracciabilità o scaduti. Infine è stato denunciato per guida senza patente con recidiva nel biennio un 62enne.