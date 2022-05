Latitante da un anno arrestata a Pistoia: il nascondiglio in una nicchia a casa del compagno

Nel giugno del 2021, colpita da un provvedimento di carcerazione per pene legate a reati contro il patrimonio e nell'ambito degli stupefacenti, si era resa irreperibile. La donna di 56 anni, di Ercolano, è stata sorpresa nel suo nascondiglio e messa in manette a Pistoia dai carabinieri.

La partenopea, da anni residente in Toscana dove era implicata in un'organizzazione criminale dedita al traffico di droga collegata con la criminalità organizzata campana, dovrà adesso scontare 8 anni di carcere.

In 11 mesi di indagini, coordinate dalla Procura generale presso la Corte d'Appello di Firenze, i militari hanno seguito parenti, amici, ascoltato decine e decine di conversazioni telefoniche raccogliendo ogni piccolo indizio, notando ogni piccolo errore che poteva condurli sulle tracce della donna. I familiari però non parlavano mai di lei e, anche quando la contattavano, la donna non veniva mai chiamata per nome e le telefonate erano sempre brevissime e criptiche.

Mettendo a sistema i dati raccolti, alla fine è emerso il luogo scelto dalla donna per la sua latitanza: una città, Pistoia, poi una strada, infine un'abitazione: il nascondiglio della donna. Così nel cuore della notte del 18 maggio, i carabinieri hanno raggiunto l'abitazione della donna, che è stata circondata ad ogni lato per evitare ulteriori tentativi di fuga. All'interno apparentemente solo il compagno della pregiudicata, che fingendosi ignaro di tutto ha invitato i militari a entrare: non poteva sapere che grazie alle intercettazioni, i carabinieri già sapevano dell'esistenza di una nicchia, una piccola rientranza nel muro dove la donna si nascondeva ogni volta avesse il sospetto di controlli imminenti o per nascondersi alla vista di chi non doveva sapere. E proprio li, nella nicchia occultata alla vista da un armadio, la donna è stata scoperta. Non ha opposto alcuna resistenza, consegnandosi ai carabinieri.