Inchiesta falsi vaccini Covid in cambio di soldi, terzo arresto: è un'operatrice socio sanitaria

Per lei sono scattati gli arresti domiciliari. M.G., operatrice socio sanitaria, è stata raggiunta da un'ordinanza di custodia cautelare perché ritenuta dagli inquirenti "gravemente indiziata dei reati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, peculato e falso in atto pubblico".

In servizio presso il centro vaccinale anti-Covid della Fagianeria di Capodimonte, la donna faceva parte del gruppo di vaccinatori che secondo gli inquirenti - dietro compenso di 150 euro - simulava soltanto il vaccino, questo per le persone che intendevano ottenere il green pass ma che avevano paura del siero. Il compito di M.G., sempre secondo gli investigatori, era procacciare ai due complici (già arrestati lo scorso 26 gennaio) i "clienti".

L'indagine

Gli inquirenti avrebbero documentato oltre 30 vaccinazioni simulate, con le dosi di siero disperse nel batuffolo di ovatta utilizzato per coprire la falsa puntura. Le indagini hanno evidenziato anche che 14, tra le persone destinatarie del finto vaccino, risultano appartenere a categorie di lavoratori per le quali era scattato in anticipo l'obbligo di vaccinazione per ottenere il rilascio del green pass.

I complici di M.G. sono G.D.G. e R.C., dell'Asl Napoli 1 Centro, rispettivamente infermiere e operatore socio sanitario, accusati in concorso tra loro dei reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, peculato e falso in atto pubblico.