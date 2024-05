Tenta la truffa sul reddito di inclusione, carabinieri nell'ufficio postale: arrestata una 42enne

Un episodio particolare e sul quale ci saranno accertamenti. Una donna 42enne di Melito si era presentata nell’ufficio postale di via Polveriera a Vicaria per perfezionare la pratica per il rilascio dell’A.D.I., il reddito di inclusione.

La 42enne aveva consegnato il proprio documento di identità al front office, un documento apparso immediatamente contraffatto all'impiegato delle poste che stava sbrigando la sua pratica.

È partita così la “cordiale” attesa e la chiamata al 112. Pochi minuti e i carabinieri della stazione di Borgoloreto sono arrivati nell’ufficio postale: hanno sequestrato il documento contraffatto, e la donna – già nota alle forze dell’ordine per diverse truffe - è stata arrestata. Dovrà rispondere di possesso di documenti falsi.

Indagini in corso da parte dei carabinieri per verificare che questo sia solo un caso isolato o se ci sia sotto qualcosa di più ampio.