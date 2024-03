"Sono il braccio destro di Putin": badante ubriaca lancia piatti contro un anziano invalido

I carabinieri sono intervenuti a Portici per maltrattamenti in famiglia ai danni di un 81enne invalido. A lanciare l'allarme la figlia che ha denunciato la badante russa 48enne del padre. I carabinieri giunti sul posto sentono urlare una donna in lingua straniera: era la badante.

Nell’appartamento – la porta è socchiusa – i militari trovano la stessa donna che ha tra le mani una scopa e sta raccogliendo dei cocci in ceramica. In una piccola stanza viene invece trovato l’uomo invalido a letto. La donna, anche in presenza dei carabinieri, urla e rinfaccia all’anziano che fosse vivo solo grazie a lei. La 48enne, prima di essere allontanata, non contenta avrebbe lanciato alla vittima una banconota da 20 euro in segno di spregio.

Intanto arrivano anche i carabinieri di Torre del Greco che seguono la donna, palesemente ubriaca. L’anziano racconta che lei voleva del denaro, come spesso accadeva, ma lui si era rifiutato innescando l’ira della badante. La 48enne a quel punto ha iniziato a lanciare piatti verso la vittima che per proteggersi è rimasto ferito al polso.

"Sono il braccio destro di Putin"

Da metà del 2022 la 48enne si prendeva cura di lui ed era sempre stata violenta per colpa degli alcolici. Diverse volte avrebbe anche rubato denaro impossessandosi della carta bancomat dell’uomo e del numero pin che la vittima aveva scritto su un biglietto per custodirlo. Molti gli episodi raccontati ai carabinieri.

Come le minacce continue che hanno intimorito l'uomo. La badante, in un'occasione, gli avrebbe anche detto di essere "il braccio destro di Putin". Sul posto è arrivato il 118 che ha curato l’uomo mentre la donna, poco dopo la mezzanotte, è stata trasferita in carcere non prima di essere perquisita. Nella sua borsa una bottiglia di vodka. L’arrestata dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia.