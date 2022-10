Pistole abusive in casa: in manette un 41enne

È notte e a Caivano la sezione radiomobile della locale compagnia percorre le strade del Parco Verde per un controllo i routine. Un uomo è in strada e alla vista della vettura di ordinanza tenta di fuggire. I militari, insospettiti dallo strano comportamento, lo inseguono fino a raggiungerlo all'interno di un negozio abbandonato.

Si tratta di un volto noto alle forze dell'ordine: V. B., un 41enne del posto. I carabinieri lo perquisiscono, poi scelgono di perquisire anche l'abitazione dove scoprono due pistole marca Wienerwald Waffenfabrik calibro 6,35 con matricole abrase. Sequestrata anche una pistola finta, priva ti tappo rosso calibro 8. Durante le operazioni i militari hanno trovato e sequestrato anche una cartuccia calibro 12 e un bilancino di precisione.

Il 41enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di detenzione illegale di armi e resistenza. Le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti per accertare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti