In giro con un'accetta a Chiaiano: denunciato un 26nne

I Carabinieri della compagnia Vomero hanno presidiato nella notte tra sabato e domenica Chiaiano e Piscinola. Decine gli uomini in campo. Nell'ambito dei controlli, i militari hanno intercettato un 26enne che andava in giro con un'accetta. Il giovane è stato denunciato per porto abusivo di armi. E per porto abusivo di armi è stato denunciato anche un 54nne trovato in possesso di un coltello a serramanico. Pistola scacciacani senza tappo rosso e sostanze stupefacenti hanno portato invece all'arrestato di un 37enne.

Tre persone sono state segnalate alle autorità locali per uso personale di sostanze stupefacenti. Dovrà invece rispondere di evasione un 20enne che, sottoposto ai domiciliari, si era allontanato da casa. In manette infine una donna che deve scontare un pena per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti