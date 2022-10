Armi e droga sequestrate a Ponticelli: l'intervento della polizia

Stamattina gli agenti della Squadra Mobile, del Commissariato Ponticelli e i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto delle Unità Cinofile della Guardia di Finanza, hanno effettuato un controllo presso uno stabile di viale Carlo Miranda, dove hanno rinvenuto una pistola semiautomatica Beretta con matricola abrasa carica, 7 munizioni calibro 9x21, 16 munizioni cal.380, un involucro contenente circa 148 grammi di cocaina, 3 telefoni cellulari e 15.000 euro.

Ancora, gli operatori hanno rinvenuto in un vano ascensore una bomba a mano modello militare, 13 panetti di hashish del peso di circa 1,3 kg, diverse bustine di marijuana per un peso complessivo di circa 400 grammi, 46 munizioni GFL, 9 munizioni Luger e diverso materiale per il confezionamento della droga.