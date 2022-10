I Carabinieri di Castello di Cisterna nel corso di alcuni controlli hanno effettuato un blitz in un palazzo. In un vano ascensore di una palazzina residenziale di Casalnuovo i militari hanno rivenuto una Colt semiautomatica cal. 45 e 134 cartucce dello stesso calibro. Poi droga: cocaina, hashish e marijuana per un totale di 1 chilo e 240 grammi di stupefacenti.