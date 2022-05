Armi e droga in casa: arrestato un 25enne

Armi ed droga in casa, 25enne arrestato dai carabinieri. La scoperta è avvenuta nell’abitazione di C. P., 25enne di Pomigiliano già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione, i mlitari i carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno rinvenuto una confezione da 55 grammi di hashish, 47 dosi della stessa sostanza, 19 di cocaina e una pianta di cannabis alta 40 centimetri. E ancora 3 bilancini di precisione, 675 euro in contante ritenuto provento illecito. Trovate anche due pistole, una semiautomatica con matricola modificata e una revolver calibro 38, con matricola abrasa, sei cartucce calibro 9 parabellum e una calibro 7.65 browning.

Il giovane è finito in manette ed è stato portato nel carcere di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida.

Le armi saranno analizzate da carabinieri specializzati in investigazioni scientifiche, balistiche e dattiloscopiche. Dovranno verificare se siano state utilizzate in fatti di sangue o intimidazione.