"Armi accessibili anche a minorenni: possono comprarle nel dark web"

Il generale di brigata Canio Giuseppe La Gala, comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli è intervenuto a proposito del fenomeno esplosivo dell'acquisto di armi online, sempre più diffuso.

"Quello delle armi è un fenomeno allarmante, spesso percepibile solo quando i fatti di sangue emergono agli onori della cronaca", spiega.

"Le nostre attività di contrasto e analisi dei flussi illegali, costanti, metodiche e trasversali - aggiunge La Gala - non tralasciano quella che ritengo la nuova frontiera del traffico delle armi: il web. Infatti, la rete, quella oscura, nascosta, parlo del deep e del dark web, è divenuta un canale di approvvigionamento facilmente accessibile, anche ai minori".

"L'acquisto di armi è ormai a portata di click - prosegue il comandante - Non meno fondamentale l'azione concreta di controllo del territorio svolta quotidianamente dalle 100 stazioni e tenenze Carabinieri della città di Napoli e della provincia. Un lavoro che ha come obiettivo primario quello di smantellare i luoghi di stoccaggio e distribuzione delle armi, per sottrarle alla criminalità, garantire maggiore sicurezza al cittadino e alleviare la percezione di allarme sociale".