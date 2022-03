Armi vendute alla Colombia con una firma falsa: nell'inchiesta citato anche D'Alema

La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo sulla vicenda di una presunta intermediazione per la vendita alla Colombia di navi, sommergibili e aerei militari prodotti da Fincantieri e Leonardo che avrebbe visto all'opera come facilitatore l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema. Secondo quanto riferiscono organi di stampa, le verifiche della Procura partenopea sono scattate a seguito di una denuncia presentata dall'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, forum dei parlamenti nazionali della regione euromediterranea, organizzazione con sede a Napoli.

La denuncia riguarda il presunto tentativo da parte di alcuni soggetti da identificare di accreditarsi come intermediari per la vendita di armi presso le istituzioni colombiane e il Governo italiano, utilizzando documenti falsi attestanti rapporti con l'organizzazione in realtà inesistenti. A portare alla luce il caso è stato il sito sassate.it, poi ripreso dal quotidiano "La Verità" che ha dato conto di alcuni di questi documenti. I reati ipotizzati sarebbero falso, truffa e sostituzione di persona, quest'ultimo per la contraffazione della firma del segretario generale dell'Apm su uno dei documenti.