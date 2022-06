Se ne va in giro armato di taser: paura ai Quartieri Spagnoli - VIDEO

Si aggira di sera armato di taser per i Quarteri Spagnoli. Come segnalato da alcuni residenti di sera si aggirerebbe per i vicoli un ragazzino armato di taser, come dimostrato anche da alcuni video postati sui social. “Consigliere, la notte sui quartieri spagnoli tra tiktoker e baby gang che camminano liberamente anche armati c’è l’anarchia totale. Abbiamo paura.”, racconta uno dei segnalanti.

“Abbiamo avvertito le forze dell’ordine di su questa vicenda, chiedendo che si indaghi. Le Istituzioni ora devono pensare alla sicurezza dei cittadini riportando la legalità con interventi massicci e duri e non soltanto con la presenza a corrente alternata delle forze dell’ordine.”, le parole di Borrelli.