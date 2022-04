Armato e pronto a sparare: arrestato dopo un inseguimento

Dovrà rispondere di porto abusivo di arma da fuoco e resistenza a pubblico ufficiale C. M., 42enne di Boscoreale già noto alle forze dell’ordine. L'uomo era passeggero in sella a uno scooter guidato da un conoscente. Percorreva via Torretta di Siena, proprio dove una pattuglia di carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata stava facendo controlli. Vista la pattuglia, i due hanno fatto inversione di marcia.

La manovra è stata notata dai militari che sono partiti all'inseguimento. La fuga è durata pochi metri, visto che i due sono caduti dal motorino. C. M. è stato bloccato dai carabinieri, mentre il complice è riuscito a fuggire. Il 42enne ha provato a resistere all'arresto ma senza riuscirci. E' stato trovato in possesso di una pisola beretta sottratta a una guarda giurata nel 2013, con il caricatore pieno di proiettili.

L'uomo è finito in carcere ed è ora in attesa di giudizio. L’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se sia stata utilizzata per fatti di sangue o intimidazione. Continuano le indagini per rintracciare l’altro uomo.