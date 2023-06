Entra armato di machete e scatena il panico nella stazione della funicolare

Entra nella stazione di corso Vittorio Emanuele della funicolare centrale di Napoli, armato di machete e pronunciando alcune frasi sconnesse. Per fortuna solo tanta paura. Non ci sono stati feriti né altre conseguenze, anche grazie all'intervento della Polizia di Stato.

Gli agenti dei commissariati Vomero e San Ferdinando sono riusciti a fermare e disarmare l'uomo. Sono in corso le procedure per la sua identificazione, non si esclude che possa trattarsi di un soggetto con problemi psichici.