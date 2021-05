In giro con un coltello tra la gente: ricercato dalla Polizia

La Polizia sta cercando un uomo che, stando ad alcune testimonianze, girava armato per Corso Secondigliano. Gli agenti sono stati allertati da un giovane verso le 22:20 di questa sera. Il ragazzo ha raccontato che c’era in giro un uomo sui 40/45 anni con maglietta nera e pantaloncini di jeans, calvo con barba nera e fisico da palestra che si aggirava minacciando le persone con un coltello.

In un primo momento gli agenti non hanno dato credito al racconto del giovane, ma successivamente si sono messi alla ricerca dell'uomo segnalato. Al momento il soggetto non è stato ancora individuato. Oltre al ragazzo, ci sono le testimonianze di alcuni commercianti della zona. "Abbiamo visto l'uomo anche se non abbiamo visto il coltello. In un primo momento la Polizia è andata via, ma poi è tornata dopo 5 minuti. L'uomo sembrava palesemente in stato confusionale", ha raccontato un esercente a NapoliToday.