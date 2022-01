Follia a piazza Bellini: armato di bastone, minaccia i passanti

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazza Bellini per la segnalazione di una persona armata di un bastone in metallo che stava spaventando i passanti.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un giovane in evidente stato di agitazione che stava minacciando una pattuglia dell’Esercito Italiano con un coccio di bottiglia e che, alla loro vista, si è scagliato contro di loro fino a quando, grazie al supporto delle volanti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell’Ufficio Prevenzione Generale, è stato bloccato; inoltre, poco distante gli operatori hanno rinvenuto la mazza in metallo.

L’uomo, un 24enne di Castel Volturno, è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.