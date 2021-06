Area brokers industria apre una sede a Napoli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Milano, 31 Maggio 2021 - Area Brokers Industria S.r.l. apre una nuova sede a Napoli per garantire un servizio sempre migliore alle imprese del territorio. Il Broker assicurativo, già presente nel Centro Italia con una sede a Roma e una rete capillare di collaboratori, inaugura gli uffici partenopei il primo giugno. L’azienda dà il via ad un piano di assunzioni in un’area fortemente penalizzata dalle misure di contenimento della pandemia, che ha determinato una consistente perdita dei posti di lavoro proprio al Sud. “Il tessuto produttivo centro-meridionale può ora contare sulla vicinanza di un Broker assicurativo dinamico e attento alla gestione di tutti i rischi aziendali” commenta Claudio Cacciola, Branch Manager di Area Brokers Industria a Napoli. “Le imprese del Meridione, in gran parte piegate dall’emergenza Covid-19, necessitano di una cura particolare. Occorre favorire l’innovazione e la capacità esportativa delle nostre aziende. Il rilancio del territorio dovrà essere sostenuto da una buona gestione del rischio che salvaguardi la continuità aziendale”. “Area Brokers Industria apre una nuova sede al Sud perché crede nelle potenzialità di questa zona e ritiene di essere il partner ideale per guidare la ripresa” continua Cacciola. “All’esperienza maturata nei principali settori economici, uniamo la motivazione e lo sguardo rivolto verso il futuro di un team di esperti giovane e motivato, in grado di definire le politiche di Risk Management più adatte all’impresa del domani”. La Società è presente con proprie sedi, oltre che a Roma e a Napoli, anche a Milano, La Spezia e Bologna, presidiando ormai tutto il territorio nazionale. *** Area Brokers Industria S.r.l. è il Broker assicurativo leader nella consulenza e nella gestione dei rischi aziendali. In forte espansione, conta già su un novero di clienti che spazia da piccole/medie realtà a gruppi con oltre 1 miliardo di fatturato e forti interessi economici in tutto il mondo. Area Brokers Industria è certificata IMQ - secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015 - e rappresenta una delle poche realtà del settore sensibile, da oltre 15 anni, al tema della Qualità come distinguo fondamentale per l’offerta di un servizio di eccellenza. BROKING THE FUTURE: essere oggi il Broker che immaginiamo nel nostro futuro e i consulenti che guardano ai rischi del domani.