Riapre al traffico Arco Felice Vecchio: "Torna la porta d’ingresso della nostra città"

"Riaperto! Avevamo promesso ai cittadini il massimo impegno per far riaprire al traffico Arco Felice Vecchio". Così il sindaco di Bacoli Josi Gerardo della Ragione al termine dei lavori del sito.

"Un pezzo di storia millenario, che abbisognava di cure - spiega - La porta d’ingresso della nostra città. Ringrazio la Soprintendenza per il gran lavoro svolto, nonostante le poche risorse. Ringrazio il Comune di Pozzuoli e la Città Metropolitana di Napoli per la sinergia istituzionale".

"Abbiamo fatto il prima possibile per limitare al minimo i disagi per le famiglie e le attività commerciali di Cuma, di Bacoli - conclude della Ragione - Adesso non solo è un luogo più sicuro. Ma anche più visibile, più bello. Insieme, siamo più forti. Un passo alla volta".