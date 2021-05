L'Arcivescovo Battaglia in visita alla piccola Noemi

L'Arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, ha fatto visita alla piccola Noemi rimasta gravemente ferita due anni durante un agguato. A darne notizia è la mamma Tania: "Siamo onorati di aver ricevuto la visita a casa del vescovo Domenico Battaglia che ha voluto conoscere la nostra piccola Noemi per dargli la sua benedizione Grazie infinite Don Mimmo siete di una sensibilità unica seguiremo sempre i vostri passi nel nome di Dio amen".

Il volto di Noemi, ricordiamo, colorerà Piazza Nazionale, teatro dell’agguato che - per sfortuna - la vide protagonista, sotto forma di murales. Da sabato 15 maggio infatti il sorriso della piccola sarà sul muretto dell’anfiteatro al centro della piazza. L’opera è realizaata, con il coordinamento di Inward, dagli artisti Giulia Salamone, in arte NoEyes, e Valiante.