Perde il telefono con i ricordi del figlio morto: "È l'unica cosa che mi è rimasta"

Perde il telefono con i ricordi del figlio morto e decide di lanciare un appello via social. Questa è la storia di Francesco Nocerino che lo scorso aprile ha perso il figlio Angelo, 21 anni, per un malore improvviso. Francesco, lunedì scorso, si è reso conto di aver smarrito il cellulare, Huawei P20 lite azzurro, sul quale aveva salvato foto, video e audio dell'amato figlio.

Preso dalla disperazione, Francesco ha lanciato un primo appello tramite il suo profilo. Appello poi rilanciato anche dal programma televisivo "Chi l'ha visto?". "Ho percorso corso Garibaldi e via Gianturco fino a via Marittima. Me ne sono subito accorto, ma nn l’ ho trovato. Ha squillato perchè subito ho chiamato, ma lo hanno staccato. Vi prego, chi lo avesse trovato quel telefono è importante per me: ci sono le foto e gli audio di mio figlio Angelo. Vi prego è l’ unica cosa che mi è rimasta", spiega Francesco.