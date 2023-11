Palestina, da Napoli appello con l'IA a difesa della popolazione | VIDEO

L'iniziativa è opera di due avvocati penalisti, il napoletano Sergio Pisani e la calabrese Valentina Costanzo, e - sulla piattaforma change.org (change.org/p/appello-al-presidente-mattarella-contro-il-genocidio-dei-palestinesi) - ha già raccolto centinaia e centinaia di adesioni. Hanno usato l'Intelligenza Artificiale per dare più forza ad un appello rivolto al Capo dello Stato Sergio Mattarella, con il quale si chiede il suo intervento in favore e in difesa della popolazione palestinese sotto attacco a Gaza.

L'appello è stato inviato al Quirinale via Pec. I due professionisti hanno usato un sito web che utilizza l'Intelligenza Artificiale per creare un avatar capace di leggere un testo scritto, e a questo (una donna) hanno fatto recitare l'appello a Mattarella.

La richiesta è "di intervenire per rappresentare sulla scena politica internazionale la fedeltà di questo Paese alla nostra Costituzione ai principi di pace fratellanza e umanità che in essa sono stati formulati dei nostri padri costituenti". E ancora: "Di farsi garante della nostra immagine di operatori di pace nel mondo di testimoni di solidarietà e umanità, così come voluto fortemente da chi ha fondato la nostra Repubblica dopo gli orrori della seconda guerra mondiale". "La circostanza che l'Italia si sia astenuta in sede Onu dalla possibilità di offrire alla popolazione palestinese adeguata protezione lascia sgomenti e basiti - conclude l'appello - non presentando in nulla i valori della nostra meravigliosa comunità".