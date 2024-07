"Ministro Sangiuliano, per le Torri Aragonesi e per la fontana nessuno fa niente. Intervenga lei"

"Signor Ministro Gennaro Sangiuliano non avendo avuto risposte concrete dalle istituzioni cittadine mi rivolgo a Lei per segnalare una condizione di estremo degrado che da diversi anni abbruttisce e rende pericoloso uno dei posti più belli della nostra Napoli. Nello specifico si tratta del complesso "Torri Aragonesi" e storica "Fontana della Marinella" in via Nuova Marina. Un contesto ambientale in pieno centro cittadino, tra l'altro, percorso turistico, reso indecoroso sia per la presenza di un notevolissimo quantitativo di spazzatura nel fossato delle torri che per la presenza di un vero e proprio tappeto di siringhe (utilizzate dai tossicodipendenti) di cui la stessa vasca della monumentale fontana ne è strapiena. E nemmeno la presenza dei turisti che, indignati, continuano a scattare le foto che poi faranno il giro del mondo, spinge le istituzioni cittadine a darsi una mossa per ripulire la zona", è l'appello al ministro di Alfredo Di Domenico (Bukaman), che da tempo denuncia le condizioni di degrado dell'area. A poco infatti sono servite le bonifiche comunali, dopo poco il sito, torna come prima.

"Ad oggi nulla di concreto è stato fatto per riportare a sia pur minime condizioni di decoro tale contesto descritto. Gentile Signor Ministro mi consenta di ricordarLe che le Torri Aragonesi sono ciò che rimane dell'antico castello del Carmine che in passato ha protetto per secoli la città dagli eserciti nemici. Peccato però che oggi le stesse torri e la vicina fontana della Marinella sono costrette a soccombere contro i colpi martellanti di un nuovo e agguerrito esercito che appare davvero invincibile, quello del degrado. Visto lo scempio sistematico con la presente La invito a mettere in atto tutti i provvedimenti necessari affinché questa memoria storica ritrovi la dignità e il decoro che merita", conclude.