La loro casa sta per essere abbattuta, famiglia disperata: "Non sappiamo dove andare"

Con una sentenza è stato deciso che la loro abitazione è da abbattere, ma non si arrendono e lanciano un ultimo diperato appello. La storia è quella di una famiglia di Pianura che sta ricevendo il supporto dell'organizzazione "Io Abito". Nel video pubblicato via social viene spiegato: "Siamo vittime di una sentenza passata in giudicato ed oggi la stanno eseguendo con la presenza delle Forze dell'Ordine".

Tra i membri della famiglia anche una giovane donna incinta e due bambini di circa tre mesi. "La situazione è drammatica. Vedete in che condizione stiamo e come ci trattano. Cercate di trovare una soluzione, anche a livello politico. Cercate di interloquire con le istituzioni, il Comune, la Regione, in modo che questo scempio non avvenga più. Lo scempio è quello di buttare fuori le famiglie dalle proprie case", viene ancora detto.

"Non sappiamo dove andare"

Questo provvedimento, spiegano ancora, sarebbe stato adottato per "un vincolo paesagggistico sul quartiere Pianura. Un vincolo che andrebbe rivisto, vista anche la zona agricola. Noi speravamo in una maggior coscienza da parte dei giudici e invece stanno procedendo con l'esecuzione degli abbattimenti. Mia mamma sta arrabbiatissima".

"Non c'è molto da dire, la situazione è chiara. Se oggi ci danno lo sgombero non sappiamo neanche dove andare. Noi abbiamo solo questa casa. E' vergognoso", concludono.